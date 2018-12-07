Частный дом горел в Барнауле на улице Интернациональной

7 Дек. 07:56 2018-12-07T07:56:04+03:00

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Частный жилой дом горел в Барнауле на улице Интернациональной накануне вечером, 6 декабря. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 17 человек личного состава.

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по Алтайскому краю, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 20 часов 9 минут. Спустя 14 минут пожарные локализовали пламя, а вскоре полностью ликвидировали возгорание.

Известно, что ЧП обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила около 70 квадратных метров. В результате возгорания были повреждены кровля и часть веранды дома.

Предварительная причина возгорания – неправильный монтаж электрооборудования.

Также сообщается о пожаре в микрорайоне Затон. Здесь загорелся сарай рядом с частным домом. Сообщение о пожаре поступило в полночь. На ликвидацию возгорания понадобилось 28 минут. В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 21 человек личного состава.