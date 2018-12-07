2018-12-07T07:38:36+03:00
Общество

С 9 декабря из Барнаула пойдут поезда до Томска и Адлера

Это измененные версии прежних маршрутов
Анна СЕМИНА
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С воскресенья, 9 декабря, из Барнаула пойдут поезда на Томск и Адлер.

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», это измененные маршруты. К примеру, ранее в Адлер поезд ходил из Новосибирска, а теперь будет следовать из Барнаула. А вот поезд «Новосибирск- Бийск», пойдет дальше, до Томска. Этот состав также будет проходить через столицу Алтайского края.

Таким образом, уверен заместитель начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков, будет расширена география перевозок на курорты Алтайского края.

Кстати, для тех, кто уже, возможно, привык пользоваться этими направлениями, не стоит переживать – тот же поезд до Анапы все равно будет следовать с заездом в Новосибирск. Тоже самое касается и состава «Бийск-Томск». В его маршруте также присутствует столица НСО.

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