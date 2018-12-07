2018-12-07T07:50:29+03:00
Общество

В Алтайском крае на здравоохранение направят 17 млн рублей

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 17 млн рублей планируют направить на развитие здравоохранения в Алтайском крае.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с 2019 года в крае начнется реализация восьми федеральных проектов, каждый из которых предполагает выделение средств на обновление медицинского оборудования.

На 17 млн рублей будет закуплено дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, которое позволит значительно улучшить оказание медицинской помощи, своевременно диагностировать заболевания и проводить лечение.

Основными задачами на следующий год являются: качественная диспансеризация населения и онкологический мониторинг, оказание экстренной медицинской помощи, работа с клиническими мониторингами и медицинская эвакуация в учреждение более высокого - второго - уровня.

Отметим, что для решения поставленных задач глава региона Виктор Томенко обозначил в качестве главного направления деятельности - «Здоровое население: здравоохранение, физическая культура и спорт».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт