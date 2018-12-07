2018-12-07T07:50:29+03:00
Общество

В Алтайском крае на здравоохранение направят 17 млн рублей

Дарья САВЕНКО
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Более 17 млн рублей планируют направить на развитие здравоохранения в Алтайском крае.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с 2019 года в крае начнется реализация восьми федеральных проектов, каждый из которых предполагает выделение средств на обновление медицинского оборудования.

На 17 млн рублей будет закуплено дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, которое позволит значительно улучшить оказание медицинской помощи, своевременно диагностировать заболевания и проводить лечение.

Основными задачами на следующий год являются: качественная диспансеризация населения и онкологический мониторинг, оказание экстренной медицинской помощи, работа с клиническими мониторингами и медицинская эвакуация в учреждение более высокого - второго - уровня.

Отметим, что для решения поставленных задач глава региона Виктор Томенко обозначил в качестве главного направления деятельности - «Здоровое население: здравоохранение, физическая культура и спорт».

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