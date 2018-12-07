СЕГОДНЯ 05:56 2018-12-07T05:56:02+03:00

Лобовое столкновение двух иномарок произошло в Барнауле на Южном тракте Фото: со страницы vk.com/barneos22

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Два автомобиля лоб в лоб столкнулись в Барнауле на Южном тракте. В результате аварии пострадали два человека. Машины получили серьезные повреждения.

Как рассказали в отделении пропаганды городской ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 декабря в 21 час 35 минут на Южном тракте в районе здания №11. Столкнулись автомобили «Chevrolet Lanos» под управлением 41-летнего водителя и «Kia Soul», за рулем которого находился 29-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Травмы различной степени тяжести получил водитель «Chevrolet Lanos». Ему оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, где он находится на лечении в настоящее время. Также пострадала 47-летняя пассажирка «Kia Soul». Ей также оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.