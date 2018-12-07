2018-12-07T04:32:44+03:00
Происшествия

Двоих подростков будут судить в Рубцовске за угон автомобиля

Покатавшись по городу, парни бросили машину на дороге
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Двоих несовершеннолетних жителей Рубцовска будут судить по обвинению в хищении автомобиля без цели угона.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в начале августа 2018 года. В вечернее время двое парней 16-ти и 17-ти лет договорились покататься на чужом автомобиле ВАЗ-2101, который принадлежал местному жителю. Подростки разбили стекло машины, завели автомобиль и какое-то время катались на нем по городу, после бросили машину на дороге. В ходе расследования уголовного дела было доказано, что 16-летний парень ранее был причастен к хищению еще одного автомобиля, но в той ситуации подросток не смог завести машину.

Несовершеннолетние уже признали свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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