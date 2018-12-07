2018-12-07T04:07:10+03:00
Происшествия

Мошенники обманули жителя алтайского села на 182 тысячи рублей

Мужчина хотел купить тепловизор через Интернет
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Мошенники обманули жителя алтайского села на 182 тысячи рублейМошенники обманули жителя алтайского села на 182 тысячи рублейФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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54-летний житель села Кулунда Алтайского края попался на уловку мошенников, потеряв крупную сумму денег.

Как сообщает сайт ГУ МВД России по региону, мужчина нашел в Интернете объявление о продаже тепловизора. Прежде чем оформить покупку прибора, он внимательно изучил отзывы о компании, которые все как на подбор оказались положительными. После этого потерпевший созвонился с неизвестным ему человеком по указанному в объявлении номеру, полагая, что разговаривает с представителем фирмы. После разговора он отправил на представленный ему счет 182 тысячи рублей. Далее мужчине пришло сообщение, что товар оплачен и передан для отправки в транспортную компанию.

В итоге мужчина не получил тепловизор. Сайт, где было размещено объявление, удалили, а номер телефона заблокировали.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело.

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