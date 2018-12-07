Корпорация творчества EventCorpLife подарит новогоднее волшебство вашим детям!

7 Дек. 03:41 2018-12-07T09:48:19+03:00

Для каждого ребёнка Новый год - это настоящее чудо!

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Для каждого ребёнка Новый год - это настоящее чудо!

Сотрудники Event-Агентства EventCorpLife готовы помочь родителям в организации новогодних праздников, предложив оригинальные форматы их проведения, как для детских утренников, так и при заказе сказочных героев на дом.

Красочные герои: « Ледяная пара», «Снежная пара», «Дед Мороз и светящаяся Снегурочка» подарят вашему ребёнку волшебное представление, вручат подарки и исполнят самые заветные желания. Прекрасным сюрпризом станет появление символа Нового Года – чудесного мини-пига.

Дед Мороз и Снегурочка для деток сотрудников вашей компании.*

Приемная Деда Мороза: 57-18-56, +7 929 397 18 56

ВКонтакте vk.com/eclife

Instagram @eventcorplife

*Группа формируется от 20 адресов

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