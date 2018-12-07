2018-12-07T03:41:20+03:00
Общество

Корпорация творчества EventCorpLife подарит новогоднее волшебство вашим детям!

Для каждого ребёнка Новый год - это настоящее чудо!
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Корпорация творчества EventCorpLife подарит новогоднее волшебство вашим детям! Фото: Татьяна АлдабаеваКорпорация творчества EventCorpLife подарит новогоднее волшебство вашим детям! Фото: Татьяна Алдабаева
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Сотрудники агентства EventCorpLife готовы помочь родителям в организации новогодних праздников, предложив оригинальные сказочные поздравления на дом, письма волшебному гному.

Наши красочные герои: «Ледяная пара», «Снежная пара», «Дед Мороз и светящаяся Снегурочка» подарят Вашему ребёнку волшебное представление, вручат подарки и исполнят самые заветные желания. Прекрасным сюрпризом станет появление символа Нового Года – чудесного мини-пига.

Дед Мороз и Снегурочка для деток сотрудников вашей компании.*

Приемная Деда Мороза: 57-18-56, +7 929 397 18 56.

ВКонтакте vk.com/eclife

Instagram @eventcorplife

*Группа формируется от 20 адресов

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