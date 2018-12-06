2018-12-06T04:54:57+03:00
Недвижимость

Гигантский участок за «Леруа Мерлен» на Павловском тракте застроят многоэтажками

САПОЖКОВА Александра
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Территория застройкиТерритория застройкиФото: портал "Недвижимость Алтай"
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Пустырь площадью 86,3 га за гипермаркетом «Леруа Мерлен» на Павловском тракте в Барнауле застроят жилыми домами и социальными объектами. Земельный участок выставлен на аукцион.

Согласно документации, общий минимальный объем жилых помещений — 200 тыс. квадратных метров. Допускается строительство высоток до 75 метров (20-25 этажей). Также планируется размещение торговых, общественно-деловых объектов, зеленых зон, гаражей.

Начальная цена — 113 млн рублей. Аукцион пройдет в Москве 14 декабря.

Участок располагается в северо-западном направлении от пересечения улицы Просторной и Павловского тракта. Его пытались продать в 2012 и 2015 годах, говорилось о возведении не только многоэтажных, но и малоэтажных домов эконом-класса. Но застройщиков отпугнула перспектива возводить коммуникации.

В данный момент территория принадлежит ООО «Газтрейд».

Эта компания зарегистрирована в Бийске и специализируется на продаже топлива, пишет «Недвижимость Алтай».

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