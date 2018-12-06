2018-12-06T18:33:01+03:00
Общество

На Алтае планируют расширить "дорогу смерти" - Чуйский тракт

САПОЖКОВА Александра
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Чуйский трактЧуйский трактФото: ОЛЕКСЮК Иван
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Чуйский тракт практически на всем протяжении края работает в режиме перегрузки, отметил накануне на дорожном заседании начальник Управления автодорог «Алтай» Ярослав Долинский. И без расширения этой трассы не удастся снизить аварийность и смертность. Напомним, что из-за множества ДТП (которые зачастую происходят из-за вылета на встречку) в народе тракт прозвали "дорогой смерти".

Он отметил, что работы могут начаться в следующем году. В частности, планируется ввести в эксплуатацию мост через Чумыш, 9 км четырехполосной дороги на подъездах к нему и две двухуровневые развязки (на села Тальменка и Луговое).

Также дорожники готовы расширить двухполосный участок у села Озерки в Тальменском районе до четырех полос. Предполагается, что работы проведут за три года. На это потребуется около 2 млрд рублей. Если Минэкономразвития внесет участок у Озерок в федеральную инвестиционную программу, работы также начнутся в 2019 году.

В планах расширение и 15-километрового отрезка «Чуйского тракта» в районе станции Среднесибирская.

Если планы реализуют, то весь путь от Барнаула до границы с Новосибирской областью станет четырехполосным. После этого начнут расширять бийское направление, пишет Алтапресс.

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