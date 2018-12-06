Алтайский губернатор провел образцово-показательное заседание по дорогам

6 Дек. 04:11 2018-12-06T04:14:59+03:00

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Итоги дорожно-строительного сезона подвели 5 декабря в правительстве региона. Это заседание можно назвать образцово-показательным – глава региона Виктор Томенко объяснял, как подходить к анализу работы и какую именно информацию нужно предоставлять, пишет «Политсибру».

Министр транспорта региона Александр Дементьев рассказывал о лидерстве региона по протяженности дорог в стране, о системах фото- и видеофиксации, размере дорожного фонда, динамике числа ДТП, о пунктах весового контроля, и даже представил фото нарушений грузовиками весовых норм.

Губернатор же заявил, что правительство собралось не для того, чтобы «картинки смотреть». И вообще информации не хватает.

- Для понимания необходима динамика. В 2018 году отремонтировано 43 километра региональных дорог. Это много или мало по сравнению с прошлым годом? Или с пятью годами ранее? Мы же должны оценку дать и проанализировать. Когда мы выходим с выступлениями, особенно на федеральном уровне, необходимо знать хотя бы первую тройку. А как сегодня оценивается состояние дорожной сети?.. Что сегодня дорожное хозяйство края собой представляет?, - обратился к Дементьеву губернатор.

Также главу региона не удовлетворило, что докладчик пользовался только статистической информацией.

- Нужно завести какую-то систему сбора первичной информации от органов местного самоуправления. Мы же все там бываем. Сейчас есть система, когда вся информация сводится наверх? Пока я слышу, что нет. А это все-таки 80% дорог! - заявил Виктор Томенко.