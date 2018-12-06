2018-12-06T04:14:59+03:00
Политика

Алтайский губернатор провел образцово-показательное заседание по дорогам

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Итоги дорожно-строительного сезона подвели 5 декабря в правительстве региона. Это заседание можно назвать образцово-показательным – глава региона Виктор Томенко объяснял, как подходить к анализу работы и какую именно информацию нужно предоставлять, пишет «Политсибру».

Министр транспорта региона Александр Дементьев рассказывал о лидерстве региона по протяженности дорог в стране, о системах фото- и видеофиксации, размере дорожного фонда, динамике числа ДТП, о пунктах весового контроля, и даже представил фото нарушений грузовиками весовых норм.

Губернатор же заявил, что правительство собралось не для того, чтобы «картинки смотреть». И вообще информации не хватает.

- Для понимания необходима динамика. В 2018 году отремонтировано 43 километра региональных дорог. Это много или мало по сравнению с прошлым годом? Или с пятью годами ранее? Мы же должны оценку дать и проанализировать. Когда мы выходим с выступлениями, особенно на федеральном уровне, необходимо знать хотя бы первую тройку. А как сегодня оценивается состояние дорожной сети?.. Что сегодня дорожное хозяйство края собой представляет?, - обратился к Дементьеву губернатор.

Также главу региона не удовлетворило, что докладчик пользовался только статистической информацией.

- Нужно завести какую-то систему сбора первичной информации от органов местного самоуправления. Мы же все там бываем. Сейчас есть система, когда вся информация сводится наверх? Пока я слышу, что нет. А это все-таки 80% дорог! - заявил Виктор Томенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Предприниматель из Бийска украл песка на полмиллиона рублей
Полицейские помогли замерзающему на трассе водителю грузовика
Глава Минприроды России: лесные боры Алтая защитят от рубок
После срыва отопительного сезона в Змеиногорске возбудили уголовное дело
Гигантский участок за «Леруа Мерлен» на Павловском тракте застроят многоэтажками
На Алтае планируют расширить Чуйский тракт
Алтайский фонд микрозаймов вошел в топ-20 рейтинга российских микрофинансовых организаций
Под Бийском перевернулся бензовоз из Барнаула
В Змеиногорске из-за отключения отопления ввели режим повышенной готовности
На Алтае попытаются искоренить травлю в школах
Беременной женщине отказали в помощи, и она потеряла ребенка
Спортивный скандал: Баскетболист из Уфы потрогал за ягодицы алтайскую чирлидершу
В работе 18-го съезда "Единой России" примут участие представители Алтайского края
«Газель» в «Газель»: в Бийске столкнулись два грузовика
Индол Форте Эвалар получил награду врачебного сообщества
Более 600 человек остались без отопления в Змеиногорске
Перинатальный центр «ДАР» закрывают в Барнауле
Больше полумиллиона рублей составил ущерб от незаконной рубки елок на Алтае
Алтайские лесники пойдут под суд за «продажу» леса в охранной зоне
Больше 2 тыс кубометров снега вывезли с дорог Барнаула
В барнаульском зоопарке сурикаты напали на зайца