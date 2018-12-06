2018-12-06T04:14:59+03:00
Политика

Алтайский губернатор провел образцово-показательное заседание по дорогам

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Итоги дорожно-строительного сезона подвели 5 декабря в правительстве региона. Это заседание можно назвать образцово-показательным – глава региона Виктор Томенко объяснял, как подходить к анализу работы и какую именно информацию нужно предоставлять, пишет «Политсибру».

Министр транспорта региона Александр Дементьев рассказывал о лидерстве региона по протяженности дорог в стране, о системах фото- и видеофиксации, размере дорожного фонда, динамике числа ДТП, о пунктах весового контроля, и даже представил фото нарушений грузовиками весовых норм.

Губернатор же заявил, что правительство собралось не для того, чтобы «картинки смотреть». И вообще информации не хватает.

- Для понимания необходима динамика. В 2018 году отремонтировано 43 километра региональных дорог. Это много или мало по сравнению с прошлым годом? Или с пятью годами ранее? Мы же должны оценку дать и проанализировать. Когда мы выходим с выступлениями, особенно на федеральном уровне, необходимо знать хотя бы первую тройку. А как сегодня оценивается состояние дорожной сети?.. Что сегодня дорожное хозяйство края собой представляет?, - обратился к Дементьеву губернатор.

Также главу региона не удовлетворило, что докладчик пользовался только статистической информацией.

- Нужно завести какую-то систему сбора первичной информации от органов местного самоуправления. Мы же все там бываем. Сейчас есть система, когда вся информация сводится наверх? Пока я слышу, что нет. А это все-таки 80% дорог! - заявил Виктор Томенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт