Алтайский фонд микрозаймов вошел в топ-20 рейтинга российских микрофинансовых организаций

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-05T17:03:18+03:00

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По итогам исследования Национального рейтингового агентства, алтайский фонд микрозаймов среди 58 участников исследования занял шестую строку в сегменте малого и среднего бизнеса.

- При составлении списка учли совокупный размер портфеля займов, оборот по выдаче займов, долю просроченной и пролонгированной задолженности, - сообщает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, фонд создан для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам. Капитализация фонда превышает 530 млн рублей.

В этом году расширена программа льготного финансирования предпринимательских проектов Алтайского фонда микрозаймов. Льготы предусмотрены для предпринимателей, реализующих проекты в области промышленного производства, пассажироперевозок, жилищно-коммунального хозяйства, в сфере бытовых услуг, предприятий сельскохозяйственной и потребительской кооперации, переработки молока и мяса, деревообработки.

Также минимальную ставку по займу предоставляют предпринимателям на покупку тракторов и посевных комплексов, произведенных (собранных) в Алтайском крае, приобретение контрольно-кассовой техники нового образца, приобретение программного обеспечения (интеграционных модулей) и оборудования для интеграции с Федеральной государственной информационной системой «Меркурий».