2018-12-05T13:34:24+03:00
Общество

На Алтае попытаются искоренить травлю в школах

САПОЖКОВА Александра
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Лицей, где травили восьмиклассникаЛицей, где травили восьмиклассникаФото: телеканал "Наши новости"
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Минобразования Алтайского края решило разработать комплексную программу, которая, как предполагается, поможет искоренить травлю в школах.

«Наши новости» cообщают, что программа рассчитана на ближайшие три года. И работать по ней должны коллективы всех школ региона.

Поводом для разработки программы стал недавний случай травли в барнаульском лицее. Напомним, мама пострадавшего мальчика публично, в соцсетях, рассказала, что ее сын-восьмиклассник регулярно подвергается издевательствам со стороны других учеников.

- Они встречали сына по шесть-семь человек и гнали до самого подъезда с плевками, пинками, жуткими оскорблениями. Окружат толпой, пнут и разбегутся, могли и завалить, - рассказывала ранее женщина.

История прогремела на всю страну и вызвала широкий общественный резонанс. Поддержать мальчика решили даже звезды. В Барнауле же организовали комиссию, которая должна установить причины ЧП. А самому мальчику потребовалась помощь психологов.

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