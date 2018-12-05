2018-12-05T13:02:49+03:00
Происшествия

Беременной женщине отказали в помощи, и она потеряла ребенка

За это медиков могут посадить
Анна СЕМИНА
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Медики в Усть-Коксинском районе Республики Алтай не оказали вовремя помощь беременной женщине, и она потеряла ребенка.

Как сообщает портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на пресс-службу прокуратуру республики, сотрудники одного из медицинских учреждений Усть-Коксинского района не оказали беременной пациентке своевременную помощь. На тот момент срок составлял 37-38 недель.

- Это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью женщине и внутриутробную гибель плода, - сообщают страшную новость в пресс-службе прокуратуры.

По данному факту была проведена проверка. Она выявила ненадлежащее оказание медицинской помощи. Следователи возбудили уголовное дело. Теперь врачам, которые не помогли беременной женщине и угробили ее не рожденного ребенка, грозит до четырех лет лишения свободы и лишение права заниматься профессиональной деятельностью.

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