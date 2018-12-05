Спортивный скандал: Баскетболист из Уфы потрогал за ягодицы алтайскую чирлидершу

5 Дек. 13:01 2018-12-06T18:26:18+03:00

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Накануне «АлтайБаскет» в Барнауле провел повторную домашнюю встречу с клубом «Уфимец». Но многим эта встреча запомнилась не игрой, а скандалом.

Как сообщает «МК на Алтае», в камеру онлайн-трансляции попал щепетильный момент: когда в конце матча игроки обменивались рукопожатиями, баскетболист из Уфы под номером 8 потрогал за ягодицы одну из алтайских чирлидерш.

- Девушка сообщила об инциденте хореографу, а тот, в свою очередь, руководству клуба. После случившегося «АлтайБаскет» намерен подать жалобу в федерацию баскетбола, - пишет издание.

Сообщается, что недостойным поведением отметился капитан команды «Уфимец» - 31-летний защитник Артем Исаков. Баскетболист женат. Его супруга занимается волейболом.

Скандалом завершился матч между АлтайБаскетом и Уфимцем .Финальный матч завершился не только поражением нашей команды, но и скандалом.

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Первый период игры прошел практически в равной борьбе. Подобная ситуация наблюдалась и в следующей четверти. На большой перерыв команды ушли при счете 39:41 в пользу уфимцев (подробнее)