2018-12-05T12:31:47+03:00
Политика

В работе 18-го съезда "Единой России" примут участие представители Алтайского края

САПОЖКОВА Александра
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Александр РоманенкоАлександр РоманенкоФото: предоставлено пресс-службой
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7 декабря начнет работу 18-й съезд "Единой России". В его работе примут участие представители Алтайского края - губернатор Виктор Томенко, секретарь реготделения партии Александр Романенко, депутат Госдумы от Алтайского края Виктор Зобнев, руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб, руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов, депутат АКЗС, руководитель регисполнительного комитета партии Денис Голобородько, глава администрации Барнаула Сергей Дугин и другие.

- В крае подготовка к съезду началась с проведения региональной дискуссии «Обновление-2018». С 1 ноября в регионе был организован массовый опрос членов и сторонников «Единой России» по вопросам обновления партии. Партийцы имели возможность высказать свое мнение в заочной форме, заполнив анкету, либо озвучить его на региональной дискуссии, которая прошла 8 ноября. На четырех площадках мы обсудили поступившие предложения и рекомендации, - отметил секретарь реготделения лександр Романенко.

Были озвучены предложения по повышению эффективности работы партии с гражданами и общественными организациями. Партийцы обсудили технологические подходы в избирательных кампаниях, в частности – совершенствование процедуры предварительного голосования. Большое внимание было уделено практике реализации партийных проектов на территории края.

- По итогам региональной дискуссии мы составили перечень конкретных предложений и рекомендаций по обновлению и направили в ЦИК партии, - сообщил Романенко. - Лучшие из этих инициатив будут закреплены решением XVIII съезда партии. Надеемся, что в итоговое решение войдут и предложения от нашего края.

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