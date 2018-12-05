Более 600 человек остались без отопления в Змеиногорске
Из-за аварии на теплотрассе без отопления в городе Змеиногорске Алтайского края остались более 600 человек.
Как информируют в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, в среду, 5 декабря, в 10.20 по местному времени от дежурного ЕДДС Змеиногорского района поступило сообщение о том, что в городе произошло повреждение на теплотрассе.
- Как результат, были снижены параметра теплоносителей на котельной №4 Змеиногорске, - поясняют ситуацию в ведомстве.
В итоге без отопления остались 23 многоквартирных дома, в которых проживают более 600 человек. Их них 105 – дети. В списке отключенных социально значимых объектов нет. В настоящий момент на месте повреждения ведутся ремонтные работы.
Стоит отметить, что за последнее время это уже далеко не первая коммунальная авария в Змеиногорске. По имеющейся информации, сегодня отключилась новая модульная котельная.