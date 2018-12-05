Перинатальный центр «ДАР» закрывают в Барнауле
В Барнауле со следующего понедельника, 10 декабря, закроют перинатальный центр «ДАР».
В Министерстве здравоохранения Алтайского края успокаивают – это временная мера. Медицинский центр закрывают в соответствии с приказом профильного ведомства для проведения санитарной обработки, согласно установленному графику.
Так с 8 утра 10 декабря временно приостанавливается прием беременных и рожениц. При этом выписка тех, кто уже находится в стационаре, продолжится до 15 декабря.
- До этого же срока те, кому показано продолжение стационарного лечения, будут переведены в КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» (ул. Попова, 29), - добавляют в ведомстве.
Сюда же будут отправлять всех беременных, которые относятся к высокой группе риска.
Что касается санитарной обработки «ДАРа», то она будет проходить с 16 по 31 декабря, а уже в 8 утра 1 января его двери вновь должны открыться для пациенток. Стоит отметить, что консультативно-диагностическое отделение, центр пренатальной диагностики, центр охраны здоровья семьи и репродукции и дистанционно-консультативный центр с выездными бригадами продолжат работу в штатном режиме.