Перинатальный центр «ДАР» закрывают в Барнауле

5 Дек. 10:55 2018-12-05T10:57:01+03:00

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В Барнауле со следующего понедельника, 10 декабря, закроют перинатальный центр «ДАР».

В Министерстве здравоохранения Алтайского края успокаивают – это временная мера. Медицинский центр закрывают в соответствии с приказом профильного ведомства для проведения санитарной обработки, согласно установленному графику.

Так с 8 утра 10 декабря временно приостанавливается прием беременных и рожениц. При этом выписка тех, кто уже находится в стационаре, продолжится до 15 декабря.

- До этого же срока те, кому показано продолжение стационарного лечения, будут переведены в КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» (ул. Попова, 29), - добавляют в ведомстве.

Сюда же будут отправлять всех беременных, которые относятся к высокой группе риска.

Что касается санитарной обработки «ДАРа», то она будет проходить с 16 по 31 декабря, а уже в 8 утра 1 января его двери вновь должны открыться для пациенток. Стоит отметить, что консультативно-диагностическое отделение, центр пренатальной диагностики, центр охраны здоровья семьи и репродукции и дистанционно-консультативный центр с выездными бригадами продолжат работу в штатном режиме.