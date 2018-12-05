2018-12-05T10:16:17+03:00
Происшествия

Больше полумиллиона рублей составил ущерб от незаконной рубки елок на Алтае

«Черному» лесорубу грозит тюремный срок
Анна СЕМИНА
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Мужчина срубил 50 деревьевМужчина срубил 50 деревьевФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, которого подозревают в незаконной рубке 50 деревьев. Он вел заготовку елок к Новому году.

Согласно предварительной информации, которую собрали стражи правопорядка, накануне в одном из лесных массивов Курьинского района, в двух километрах от поселка 8 Марта, 39-летний местный житель был пойман за незаконной рубкой сырорастущей пихты.

В общей сложности к моменту задержания он успел спилить 50 елок. По его словам, он планировал продавать деревья своим же односельчанам к Новому году.

- Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Ущерб, который селянин причинил лесному хозяйству, составила около 650 тысяч рублей. Срубленную пихту и ножовку у мужчины изъяли. За совершенное преступление ему грозит штраф до трех миллионов, либо лишение свободы на срок до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей.

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