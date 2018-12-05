2018-12-05T09:54:44+03:00
Общество

Алтайские лесники пойдут под суд за «продажу» леса в охранной зоне

Иван ОЛЕКСЮК
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Ущерб государству составил более 12 млн рублейУщерб государству составил более 12 млн рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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В Заринске будут судить лесников, которые «дали добро» на вырубку леса в охранной зоне.

- В 2016 году должностные лица Тягунского участкового лесничества, не приняв должных мер по проверке категории лесных насаждений, организовали ходатайство и подготовку документов о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных в нерестоохранных полосах, - сообщает краевой Следственный комитет.

В результате в лесничестве начались сплошные рубки. Ущерб государству составил более 12 млн рублей, что является особо крупным размером.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

- В ходе предварительного следствия предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.

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Лесная охрана не выявляет нарушений и никак не наказывает арендаторов, занимающихся заготовкой древесины. Общественники и активисты утверждают, лес уничтожается из-за коррумпированных властей (далее).

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