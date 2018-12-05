Больше 2 тыс кубометров снега вывезли с дорог Барнаула

5 Дек. 09:35 2018-12-05T09:35:00+03:00

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В ночь на 5 декабря с дорог Барнаула вывезли 2,1 тыс. кубометров снега. Около 100 тонн песчано-соляной смеси высыпали на дороги против гололеда. На городских улицах работало 94 единицы снегоуборочной техники.

- Во всех районах города на прометании проезжей части дорог и тротуаров была задействована техника, оборудованная щетками и передними отвалами, -сообщает городская администрация.

В среду, 5 декабря, на уборке дорог от снега задействовано 67 единиц техники, в том числе один пескоразбрасыватель, 15 коммунальных машин, шесть тракторов со щетками и 14 тракторов с ковшами, один автогрейдер, два бульдозера. Четыре фронтальных погрузчика, два снегопогрузчика и 22 самосвала сегодня работают на погрузке и вывозе снега из города на снегоотвалы.

83 дворника и 41 грузчик «Автодорстроя» очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Автомобилистов призывают быть осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.