В барнаульском зоопарке сурикаты напали на зайца
Администрация барнаульского зоопарка опубликовала видео, на котором запечатлено «зверское» нападение пары сурикатов на зайца.
Правда, сами авторы ролика предположили, что именно так должен выглядеть массаж в четыре руки, точнее лапы. Однако на кадрах видно, как мангустовые буквально атаковали плюшевого зайца, изваляли его по вольеру, облапали, а затем едва не окунули в чашу с водой.
- Мне кажется, после такого массажа зайка должен ожить, - написала одна из подписчиц группы «Лесной сказки».
Также друзья зоопарка предложили к новому году сделать плюшевые подарки для всех обителей, но администрация запретила, ведь некоторые из обитателей могут их проглотить и пострадать. Так что такие подарки лучше согласовывать.
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