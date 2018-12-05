2018-12-05T08:47:06+03:00
Дом. Семья

В барнаульском зоопарке сурикаты напали на зайца

Анна СЕМИНА
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Массаж" от сурикатовМассаж" от сурикатовФото: скриншот сайта
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Администрация барнаульского зоопарка опубликовала видео, на котором запечатлено «зверское» нападение пары сурикатов на зайца.

Правда, сами авторы ролика предположили, что именно так должен выглядеть массаж в четыре руки, точнее лапы. Однако на кадрах видно, как мангустовые буквально атаковали плюшевого зайца, изваляли его по вольеру, облапали, а затем едва не окунули в чашу с водой.

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"Массаж" от сурикатов
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- Мне кажется, после такого массажа зайка должен ожить, - написала одна из подписчиц группы «Лесной сказки».

Также друзья зоопарка предложили к новому году сделать плюшевые подарки для всех обителей, но администрация запретила, ведь некоторые из обитателей могут их проглотить и пострадать. Так что такие подарки лучше согласовывать.

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