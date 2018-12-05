2018-12-05T08:06:56+03:00
Общество

6 декабря барнаульцев ждет потепление до -19 градусов

Дарья САВЕНКО
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6 декабря барнаульцев ждет потепление до -19 градусов6 декабря барнаульцев ждет потепление до -19 градусовФото: Дарья САВЕНКО
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В среду, 5 декабря, в Барнаул пришли настоящие сибирские морозы – сейчас столбик термометра замер на отметке в -24 градуса. Уже в четверг, 6 декабря, температура воздуха составит -19 градусов.

Сегодня в Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, ветер переменный, 2-7 м/с. Днем температура -25 ... -27 градусов. В ночь на четверг столбик термометра опустится до -26...-28 градусов, без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы изморозь, возможен туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Днем потеплеет до -19...-21 градуса.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил поставить приоритетом контроль за комплексом ЖКХ, а спасатели просят отложить дальние поездки -в морозы механические поломки автомобилей происходят чаще, а снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП.

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