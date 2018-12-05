2018-12-05T07:37:31+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили после падения потолка на ребенка в Бийске

Мальчик получил ушибы и ссадины
Дарья САВЕНКО
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Уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц, которые не обращали внимание на аварийный дом, где произошло обрушение потолочного перекрытия.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, утром 3 декабря 2018 года в одной из квартир трехэтажного многоквартирного дома по улице Советская в Бийске частично обрушилось потолочное перекрытие. В результате этого двухлетний мальчик получил ссадины и ушибы.

В ведомстве поясняют, что проживание в аварийном доме угрожало жизни и здоровью жильцов, поэтому на администрацию Бийска была возложена обязанность произвести там капитальный ремонт, однако этого сделано не было. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

По инициативе следственного управления СК по краю администрацией города проводится расселение жильцов аварийного дома. В рамках расследования уголовного дела следствием назначены ряд судебных экспертиз, а также проводятся иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

- В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы контроля за своевременным ремонтом жилых объектов, находящихся в аварийном состоянии, - заключили в ведомстве.

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