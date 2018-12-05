2018-12-05T07:21:39+03:00
Спорт

Барнаульцев приглашают на эстафету огня зимней Универсиады

Огонь пронесут 25 факелоносцев
Анна СЕМИНА
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Эстафета огня (фото: предоставлено организаторами)Эстафета огня (фото: предоставлено организаторами)
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В предстоящую субботу, 8 декабря, в Барнауле встретят огонь Всемирной зимней универсиады. Горожан приглашают отметить это яркое событие.

В этот день в столице Алтайского края состоится региональный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады. Барнаулу повезло, ведь в России факелы пронесут всего лишь по 30 городам. Выбор на наш город пал после блестяще организованной эстафеты огня сочинской Олимпиады.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады-2019. Барнаул.

Перед тем, как доехать на Алтай, огонь Универсиады побывал в Иркутске и сейчас уже направляется в Барнаул. Торжественная встреча состоится в 16 часов на набережной Оби. После этого стартует эстафета.

Ее маршрут пройдет от набережной к площади Баварина, а далее по проспекту Ленина, по улице Молодежной с поворотом на площадь Сахарова.

- Всего запланировано 25 этапов, в прохождении которых примут участие 25 факелоносцев, 20 из них – жители Алтайского края, - сообщают организаторы.

Завершится эстафета зажжением чаши огня на площади Сахарова и концертом в 17.30.

По ходу шествия огня в Барнауле будут организованы праздничные площадки. Они расположатся у стадиона «Динамо», у медицинского университета, на «сковородке», у Нулевого километра, у АлтГУ (на проспекте Ленина, 61).

Напомним, для проведения эстафеты огня будут перекрыты проспект Ленина и улица Молодежная. Ограничения снимут в 18.30.

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