«АлтайБаскет» проиграл «Уфимцу» в повторном домашнем матче
«АлтайБаскет» провел повторную домашнюю встречу с баскетбольным клубом «Уфимец». Как и днем раньше, барнаульцы уступили лидеру турнирной таблицы Суперлиги-2.
Если в первой игре «АлтайБаскет» откровенно провалил стартовый игровой отрезок, то во втором матче барнаульцы сумели провести работу над ошибками. Первый период прошел практически в равной борьбе. Похожая ситуация наблюдалась в следующей четверти. На большой перерыв команды ушли при счете 39:41 в пользу уфимцев.
Во многом определяющей оказалась третья четверть, где «Уфимец» сумел увеличить отрыв в счете до 8 очков, которого хватило для итоговой победы. Встреча завершилась со счетом 76:69 в пользу гостей.
Самым результативным в составе «АлтайБаскета» стал Дмитрий Злобин, в активе которого 15 очков.
После двух поражений барнаульская команда сохранила за собой 10 место в турнирной таблице.
Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»