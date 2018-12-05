2018-12-05T07:13:21+03:00
Спорт

«АлтайБаскет» проиграл «Уфимцу» в повторном домашнем матче

Барнаульская команда сохранила за собой 10 место в турнирной таблице
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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«АлтайБаскет» провел повторную домашнюю встречу с баскетбольным клубом «Уфимец». Как и днем раньше, барнаульцы уступили лидеру турнирной таблицы Суперлиги-2.

Если в первой игре «АлтайБаскет» откровенно провалил стартовый игровой отрезок, то во втором матче барнаульцы сумели провести работу над ошибками. Первый период прошел практически в равной борьбе. Похожая ситуация наблюдалась в следующей четверти. На большой перерыв команды ушли при счете 39:41 в пользу уфимцев.

Во многом определяющей оказалась третья четверть, где «Уфимец» сумел увеличить отрыв в счете до 8 очков, которого хватило для итоговой победы. Встреча завершилась со счетом 76:69 в пользу гостей.

Самым результативным в составе «АлтайБаскета» стал Дмитрий Злобин, в активе которого 15 очков.

После двух поражений барнаульская команда сохранила за собой 10 место в турнирной таблице.

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