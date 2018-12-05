2018-12-05T07:01:14+03:00
Общество

Качество работы учреждений культуры оценят на Алтае

Жителям региона предлагают пройти опрос
Анна АДАМАЙТЕС
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Краевые и муниципальные учреждения культуры Алтайского края проверят на качество услуг. Оценка будет независимой и дадут ее обычные граждане (любого возраста, пола и профессии).

Для этого предлагается пройти опрос в Интернете, либо в одном из учреждений культуры. Участвуют в анкетировании шесть учреждений культуры краевого уровня и пять муниципального. В частности: библиотеки имени Шишкова и имени Крупской, специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, краеведческий музей, художественный музей Алтайского края, ГМИЛИКА. Кроме того, в списке значатся многофункциональные культурные центры Заринского, Мамонтовского, Тальменского, Троицкого и Шипуновского районов.

Гражданам предлагается оценить, насколько открыта и доступна информация об учреждении, комфортно ли в нем, вежлив ли персонал, удовлетворились ли посетители услугами и доступно ли учреждение для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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