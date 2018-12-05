2018-12-05T06:42:32+03:00
Общество

На Алтай-Коксе определили «Молодого лидера – 2018»

САПОЖКОВА Александра
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На Алтай-Коксе определили «Молодого лидера – 2018»На Алтай-Коксе определили «Молодого лидера – 2018»Фото: предоставлено пресс-службой
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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершился конкурс «Молодой лидер – 2018», в рамках которого молодые заводчане реализовали восемь социальных проектов в Заринске.

Первое место завоевала Ирина Канаева, специалист дирекции по персоналу и социальным вопросам. Ее проект – развивающая комната в заринском детском саду комбинированного вида – получил самую высокую оценку жюри. «Серебряным» призером стала Дина Кандакова, инженер лаборатории метрологии. Она оборудовала 11-ю уличными тренажерами стадионы двух заринских школ, и на одном из них открыла площадку для пляжного волейбола. Третью ступень пьедестала заняла Наталья Шишонина, лаборант отдела технического контроля, с проектом обустройства актового зала в заринском общежитии для ветеранов.

Всем финалистам конкурса «Молодой лидер Алтай-Кокса» вручили дипломы, памятные подарки и денежные вознаграждения. А победителю и призерам – сертификаты на 67, 45 и 23 тысячи рублей соответственно.

Представители благотворительного фонда «Милосердие» дополнительно отметили Дину Кандакову за лучший волонтерский проект «Спорт в каждый двор» и вручили ей билеты в Большой театр.

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