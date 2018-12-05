2018-12-05T06:35:40+03:00
Наука

В кофейном напитке нашли плесневые грибы

Алтайская радиоветлаборатория выявила превышение допустимого уровня микробиологического показателя
САПОЖКОВА Александра
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КофеКофеФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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Специалисты «Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории» обнаружили превышение дрожжей и плесневых грибов в быстрорастворимом кофейном напитке.

Ароматные и бодрящие кофейные напитки являются одними из самых популярных. Пакетики с быстрорастворимым порошком продаются в каждом супермаркете. Осенью 2018 года специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований пробы напитка выявили превышение допустимого уровня микробиологического показателя «дрожжи и плесени (в сумме)».

Дрожжи и плесени - это микроорганизмы порчи, и пить такой напиток небезопасно. Плесень в кофейном напитке -это афлатоксин. Из всех биологически производимых ядов афлатоксины являются самыми сильными гепатоканцерогенами из обнаруженных на сегодняшний день.

Афлатоксины причиняют вред здоровью человека в двух случаях: если в организм попала сразу большая доза яда, или если за какое-то время его накопилось в организме достаточное количество. В первой ситуации возникает острое отравление. Больше всего страдает печень. Действие яда заключается в том, что он подавляет синтез белка. В результате отравляющие вещества поражают клетки печени и заменяют их содержимое жировой тканью.

Во второй ситуации накапливающиеся афлатоксины приводят к заболеваниям постепенно. Страдает также в первую очередь печень. Для афлатоксинов характерна не только токсичность, они также являются канцерогенами.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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