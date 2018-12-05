2018-12-05T06:34:58+03:00
Общество

Барнаульских водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей

В краевом центре проходит рейд «Детское кресло»
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Барнаульских водителей проверят на соблюдение правил перевозки детейБарнаульских водителей проверят на соблюдение правил перевозки детейФото: ОЛЕКСЮК Иван
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Инспекторы ГИБДД и народные дружинники проверят, как барнаульские автомобилисты соблюдают правила перевозки детей. Сегодня, 5 декабря, в столице Алтайского края проходит рейд «Детское кресло».

Несколько экипажей ДПС в краевом центре выставили у детских садов. В случае выявленных нарушений, водителям грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Примечательно, что наказывать могут каждый раз, как будет выявлен факт нарушения. Иными словами, получив один штраф, водитель не может везти ребенка в автомобиле с нарушениями требований ПДД дальше. Его вполне могут повторно наказать, если остановит другой инспектор.

В Госавтоинспекции Барнаула напомнили о том, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Детей в возрасте от 7 до 11 лет необходимо возить с использованием детских удерживающих устройств или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем.

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