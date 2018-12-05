Барнаул получил больше 400 высокотехнологичных рабочих мест

СЕГОДНЯ 06:02 2018-12-05T06:02:09+03:00

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В Барнауле состоялось официальное открытие Общего центра обслуживания «ЛокоТех Эксперт». Его открытие создало в регионе более 400 высокотехнологичных рабочих мест.

Задача Общего центра обслуживания (ОЦО) – оказывать услугу по ведению бухгалтерского учёта для Группы компаний «ЛокоТех» - крупного российского холдинга в сфере железнодорожного машиностроения. Основная цель - повышение качества отчётности и сокращение сроков её формирования за счёт централизации бухгалтерской функции. Создание центра позволит внедрить единый стандарт обслуживания предприятий группы по всей стране.

На сегодняшний день около 100 подразделений холдинга железнодорожного машиностроения уже обслуживаются в ОЦО, а до конца года планируется завершить полную передачу функции - все компании группы будут вести бухгалтерский учёт централизованно.

«Быть первыми – всегда сложная задача. Созданный центр позволяет освободить предприятия холдинга от работы, не связанной с их основной производственной деятельностью. А размещение подразделения крупной федеральной компании в Барнауле оказывает положительное влияние на экономику региона – это дополнительные налоговые доходы для города и края», – прокомментировала открытие генеральный директор Общего центра обслуживания Любовь Григорьева. Открытие ОЦО будет способствовать росту инвестиционной привлекательности всего холдинга. Реализация проекта, по прогнозам компании, позволит экономить до 250 млн руб. в год.

К слову, российский холдинг железнодорожного машиностроения управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят различные компании, осуществляющие сервис, ремонт, лизинг, торговлю железнодорожной техники. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России. Общий штат группы компаний - больше 60 тыс. человек.