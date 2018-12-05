2018-12-05T05:33:08+03:00
Общество

5 декабря школьники Алтайского края напишут итоговое сочинение

Дарья САВЕНКО
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В среду, 5 декабря, 11-классники Алтайского края напишут итоговое сочинение, которое станет допуском к ЕГЭ.

Как сообщат пресс-служба администрации Барнаула, результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». Сочинение является не только допуском к государственной итоговой аттестации, его результаты могут использоваться при приеме в вузы, в том числе для выпускников прошлых лет. Те, кто получит «незачет» могут переписать сочинение в дополнительные сроки - 6 февраля и 8 мая 2019 года.

Напомним, что на 2018-2019 учебный год определены пять тем: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

Экзамен начнется в 10.00, продолжительность его составит 3 часа 55 минут, для детей с ОВЗ и инвалидов время увеличивается на 1,5 часа. С результатами работы ученики смогут ознакомиться не позднее, чем через две недели.

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