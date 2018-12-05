В Новоалтайске судят мужчину за совращение 13-летней девочки в палатке
Житель Новоалтайска совершил в отношении 13-летней дочери своей сожительницы развратные действия.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, летом прошлого года мужчина совместно со своей сожительницей и ее несовершеннолетними детьми отдыхали на природе. Ночью, находясь в палатке, он совершил развратные действия в отношении 13-летней дочери гражданской супруги. В ведомстве отмечают, что остальные члены семьи в этот момент спали.
Уголовное дело возбудили по статье «Развратные действия, т.е. совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Мужчина своей вины не признал, утверждая, что девочка и ее мать оговаривают его. Однако следствие доказало обратное и направило уголовное дело в суд.