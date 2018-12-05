Скандальную автомойку снесут в Барнауле весной 2019 года

СЕГОДНЯ 04:25 2018-12-05T04:41:10+03:00

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Скандальную автомойку на улице Ползунова в Барнауле, которая появились там в августе, демонтируют весной 2019 года.

Как сообщает «Политсибру», стороны пошли на мировую – краевой арбитражный суд вынес решение 4 декабря. Владелец автомойки должен демонтировать объект до 4 апреля 2019 года.

- Отсрочка связана с отсутствием средств на снос сооружения. Сторона заявителя (комитет по строительству архитектуре и развитию города) противиться такому решению не стала, - отмечает информагентство.

В противном случае, за каждый месяц «просрочки» бизнесмен будет вынужден платить по 100 тысяч рублей.

Иск к бизнесмену предъявил комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Он настаивал, что автомойка построена незаконно и ее необходимо снести. Позже в суде предприниматель пытался доказать, что сооружение не является капитальным строительством и разрешения на его возведение не нужно, однако потом сам принял решение убрать мойку.