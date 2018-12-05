2018-12-05T04:41:10+03:00
Общество

Скандальную автомойку снесут в Барнауле весной 2019 года

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Скандальную автомойку на улице Ползунова в Барнауле, которая появились там в августе, демонтируют весной 2019 года.

Как сообщает «Политсибру», стороны пошли на мировую – краевой арбитражный суд вынес решение 4 декабря. Владелец автомойки должен демонтировать объект до 4 апреля 2019 года.

- Отсрочка связана с отсутствием средств на снос сооружения. Сторона заявителя (комитет по строительству архитектуре и развитию города) противиться такому решению не стала, - отмечает информагентство.

В противном случае, за каждый месяц «просрочки» бизнесмен будет вынужден платить по 100 тысяч рублей.

Иск к бизнесмену предъявил комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Он настаивал, что автомойка построена незаконно и ее необходимо снести. Позже в суде предприниматель пытался доказать, что сооружение не является капитальным строительством и разрешения на его возведение не нужно, однако потом сам принял решение убрать мойку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт