Скандальную автомойку снесут в Барнауле весной 2019 года
Скандальную автомойку на улице Ползунова в Барнауле, которая появились там в августе, демонтируют весной 2019 года.
Как сообщает «Политсибру», стороны пошли на мировую – краевой арбитражный суд вынес решение 4 декабря. Владелец автомойки должен демонтировать объект до 4 апреля 2019 года.
- Отсрочка связана с отсутствием средств на снос сооружения. Сторона заявителя (комитет по строительству архитектуре и развитию города) противиться такому решению не стала, - отмечает информагентство.
В противном случае, за каждый месяц «просрочки» бизнесмен будет вынужден платить по 100 тысяч рублей.
Иск к бизнесмену предъявил комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Он настаивал, что автомойка построена незаконно и ее необходимо снести. Позже в суде предприниматель пытался доказать, что сооружение не является капитальным строительством и разрешения на его возведение не нужно, однако потом сам принял решение убрать мойку.