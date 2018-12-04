2018-12-04T18:06:54+03:00
Общество

Жители Алтайского края могут задать вопросы о ВИЧ и СПИДе

Дарья САВЕНКО
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В настоящий момент в Алтайском крае работает горячая линия, посвященная вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа. Позвонить может любой желающий.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю ответят на вопросы о мерах предупреждения распространения ВИЧ/СПИД, а также о принципах безопасного поведения, возможностях бесплатного анонимного тестирования и основных на сегодня методах профилактики ВИЧ-инфекции.

Горячая линия работает с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов, в пятницу с 8 часов 30 минут до 12 часов 45 минут. Звонки принимают по телефонам: 8 (3852) 66-54-36, 24-28-67.

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По данным на 1 октября этого года в крае за все время работы зарегистрирован 29351 случай заболевания ВИЧ-инфекцией (подробнее).

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