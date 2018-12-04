2018-12-04T17:03:25+03:00
Общество

Виктор Томенко поручил контролировать комплекс ЖКХ в период морозов

Дарья САВЕНКО
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Губернатор Виктор Томенко поручил поставить приоритетом контроль за комплексом ЖКХ.Губернатор Виктор Томенко поручил поставить приоритетом контроль за комплексом ЖКХ.Фото: Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае настоящий обвал холода – если еще утром 4 декабря в Барнауле столбик термометра опустился до -21 градуса, то уже 5 декабря синоптики обещают -31. В связи с этим губернатор Виктор Томенко поручил поставить приоритетом контроль за комплексом ЖКХ.

- Учитывая погодные условия - резкое похолодание, снег, метель, сильный ветер и гололед - контроль за обеспечением бесперебойного функционирования всего комплекса ЖКХ, энергетической и транспортной инфраструктуры должен стать приоритетом в ежедневной работе всех руководителей профильных краевых министерств и ведомств, - подчеркнул Виктор Томенко на оперативном совещании в правительстве.

Между тем, спасатели просят отложить дальние поездки. В морозы механические поломки автомобилей происходят чаще, а снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП. Жителей региона призывают позаботиться о пожарной безопасности жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием. Спасатели призывают не перегружать электропроводку.

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