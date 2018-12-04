Розовые пеликаны радуются сибирским морозам

СЕГОДНЯ 16:25 2018-12-04T16:25:32+03:00

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Жители Барнаульского зоопарка – розовые пеликаны – не стали прятаться от морозов и вышли полетать и понежится в снегу.

Фотографии зимних забав опубликовали в официальной группе зоопарка в ВК. Птицы с огромным удовольствием играют со снегом. Сейчас в Барнауле дневная температура опускается до -23…-25 градусов, но пеликанам не холодно за счет своего обильного оперения.

Напомним, что эти птицы оказались в зоопарке не случайно. В ноябре 2010 года жители села Суслова Мамонтовского района Алтайского края были необычайно удивлены, увидев, как с неба прямо в огород одного из односельчан садятся пеликаны. Вероятно, из-за сильного ветра пеликаны сбились с пути. Они были сильно истощены и не могли продолжать перелет. Пеликанов отловили и передали на зимовку в зоопарк. Весной, посоветовавшись с орнитологами, выпускать пеликанов не стали, так как они не смогли бы вновь адаптироваться в дикой природе и не имели бы шанса на выживание.