Аэропорт Горно-Алтайска назовут именем Николая Рериха

4 Дек. 14:03 2018-12-04T14:07:45+03:00

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По предварительным данным (точные огласят позже по телеканалу "Россия-1") аэропорт Горно-Алтайска получит имя Николая Рериха, знаменитого исследователя Алтая, художника, писателя, философа и мистика. За него отдано 49% голосов (95288).

Прголосовавших за имя Рериха всего на 1% больше, чем за живописца Григория Чорос-Гуркина, за которого отдано 48% (94344). А вот проголосовать за героя Советского Союза Илью Шуклина оказалось совсем мало, всего 2% голосов (4802).

Напомним, голосование за новые названия российских аэропортов проходило сайте ВеликиеИмена.рф . Аэропорт Горно-Алтайска по количеству проголосовавших оказался в десятке лидеров. Всего за него отдали свои голоса 194434 граждан. То есть гораздо больше, чем за московские Шереметьево (96863 голосов), Внуково (130731 голосов) и Домодедово (155582 голосов).