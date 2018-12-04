Девушка создавала интернет-сайты с несуществующими товарами

СЕГОДНЯ 13:54 2018-12-04T13:54:55+03:00

Ей придется ответить за это в суде

Изменить размер текста: A A

28-летнюю жительницу Барнаула обвиняют в создании сайтов с несуществующими товарами.

Следствие установило, что девушка придумала схему легкого заработка. Они создавала сайты, на которых размещала информацию о несуществующих товарах. При этом цены на них были значительно ниже рыночных. Судя по всему, это и привлекало потенциальных покупателей.

- Потерпевшие воспринимали эту информацию как достоверную. Они оставляли заявки на приобретение товаров и переводили предоплату на счета банковских карт «продавщицы», - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Когда девушка получала деньги, она распоряжалась ими по своему усмотрению. В общей сложности она смогла похитить более 64 тысяч рублей. Потерпевшими были признаны 17 человек.

На лже-предпринимательницу завели уголовное дело. Сейчас оно передано в суд Индустриального района.

Читайте также: Любовь не купишь: бийчанин потерял 10 тысяч рублей в надежде на интим