2018-12-04T13:54:55+03:00
Происшествия

Девушка создавала интернет-сайты с несуществующими товарами

Ей придется ответить за это в суде
Анна СЕМИНА
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Пострадавшие лишились более 64 тысяч рублейПострадавшие лишились более 64 тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
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28-летнюю жительницу Барнаула обвиняют в создании сайтов с несуществующими товарами.

Следствие установило, что девушка придумала схему легкого заработка. Они создавала сайты, на которых размещала информацию о несуществующих товарах. При этом цены на них были значительно ниже рыночных. Судя по всему, это и привлекало потенциальных покупателей.

- Потерпевшие воспринимали эту информацию как достоверную. Они оставляли заявки на приобретение товаров и переводили предоплату на счета банковских карт «продавщицы», - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Когда девушка получала деньги, она распоряжалась ими по своему усмотрению. В общей сложности она смогла похитить более 64 тысяч рублей. Потерпевшими были признаны 17 человек.

На лже-предпринимательницу завели уголовное дело. Сейчас оно передано в суд Индустриального района.

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