Пассажирка внедорожника погибла после столкновения с бензовозом

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-04T13:28:43+03:00

Водителя и еще одного пассажира доставили в больницу

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49-летняя пассажирка внедорожника погибла после столкновения автомобиля с бензовозом. Авария произошла во вторник днем, 4 декабря, в Алтайском крае.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, по предварительной информации в 13.45 по местному времени на 147 километре дороги А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» 48-летний водитель внедорожника Great Wall Hover, двигаясь в сторону города Алейска, не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения. Там и произошло столкновение с бензовозом Scania.

Удар был сильный, и 48-летняя пассажирка внедорожника получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте аварии еще до приезда медиков. Что касается водителя, то его вместе с несовершеннолетним пассажиром с различными повреждениями госпитализировали.

Разлива топлива на трассу из бензовоза не произошло.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.