Малыша с сильными ожогами на вертолете доставили в Барнаул

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-04T12:51:14+03:00

Сейчас он находится в больнице

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Медики на прошлой неделе доставили на вертолете в Барнаул малыша с сильными ожогами.

Это произошло 27 ноября. Из «Кулундинской ЦРБ» в 3-ю городскую больницу Барнаула на вертолете доставили мальчика возрастом 1 год 3 месяца с термическим ожогом 25% тела, 2-3 степени. По данным пресс-службы министерства здравоохранения региона, малыш облился кипятком.

Помимо этого эвакуация на вертолете потребовалась и 28-летней девушке. Ее доставили в Барнаул из «Ключевской ЦРБ». Медики поставили ей диагноз «двухсторонняя внебольничная пневмония. Лимфома средостения». После того, как ее доставили в краевую столицу, пациентку госпитализировали в «Городскую больницу №5».

Всего же в период с 26 ноября по 3 декабря из районов в Барнаул было эвакуировано 84 человека. Помимо этого специалисты отделения экстренной консультативной медицинской помощи КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф» провели 516 заочных консультаций и выполнили 145 санитарных заданий.

- 61 раз специалисты выезжали в районы для оказания помощи. В это время они провели три операции с привлечением эндоскописта и общего хирурга, - говорят в ведомстве.