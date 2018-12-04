2018-12-04T12:12:28+03:00
Происшествия

Ребенок, на которого рухнул потолок, от испуга перестал разговаривать

САПОЖКОВА Александра
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Рухнувший потолокРухнувший потолокФото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
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Двухлетний мальчик, на которого накануне рухнул потолок, от испуга даже перестал разговаривать. Об этом рассказала его мама.

Как пишет «Бийский рабочий», и сама многодетная мама до сих пор находится в шоке. Женщина признается, что такого стресса еще никогда не испытывала. Ее сын, помимо психологической травмы, получил еще различные ссадины и ушибы.

Напомним, 3 декабря в многоквартирном доме на улице Совесткой рухнула часть потолочной конструкции. На ребенка, который находился в детской комнате, упали фрагменты потолка. Повезло, что вместе с гипсокартоном не обрушилось железобетонное основание

- По некоторым данным, падение конструкций потолка уже случалось в этом доме. Уже несколько лет жильцы пытаются добиться ремонта кровли, но безрезультатно, - сообщает издание.

Сегодня на месте ЧП работает спецкомиссия. Возможно, людей, проживающих на третьем этаже, переселят. А сами жильцы меж тем хотят написать жалобу на чиновников в прокуратуру.

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