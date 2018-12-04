Ребенок, на которого рухнул потолок, от испуга перестал разговаривать
Двухлетний мальчик, на которого накануне рухнул потолок, от испуга даже перестал разговаривать. Об этом рассказала его мама.
Как пишет «Бийский рабочий», и сама многодетная мама до сих пор находится в шоке. Женщина признается, что такого стресса еще никогда не испытывала. Ее сын, помимо психологической травмы, получил еще различные ссадины и ушибы.
Напомним, 3 декабря в многоквартирном доме на улице Совесткой рухнула часть потолочной конструкции. На ребенка, который находился в детской комнате, упали фрагменты потолка. Повезло, что вместе с гипсокартоном не обрушилось железобетонное основание
- По некоторым данным, падение конструкций потолка уже случалось в этом доме. Уже несколько лет жильцы пытаются добиться ремонта кровли, но безрезультатно, - сообщает издание.
Сегодня на месте ЧП работает спецкомиссия. Возможно, людей, проживающих на третьем этаже, переселят. А сами жильцы меж тем хотят написать жалобу на чиновников в прокуратуру.
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