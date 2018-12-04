2018-12-04T12:02:16+03:00
Общество

До -39 градусов: Спасатели просят отложить поездки

На Алтай надвигается настоящий холод
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
На Алтай надвигается настоящий холодНа Алтай надвигается настоящий холодФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о морозах и просят отложить дальние поездки.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в ночь на 5 декабря ожидается понижение температуры воздуха до -33 градусов, в восточных и предгорных районах региона до -39 градусов. Днем температура воздуха по краю составит -18…-23 градуса, местами в восточных районах -24…-29 градусов.

Спасатели просят отложить дальние поездки. В морозы механические поломки автомобилей происходят чаще, а снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП.

Жителей региона призывают позаботиться о пожарной безопасности жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием. Спасатели призывают не перегружать электропроводку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайский край и Казахстан подписали меморандум о туристическом сотрудничестве
Малыша с сильными ожогами на вертолете доставили в Барнаул
Любовь не купишь: бийчанин потерял 10 тысяч рублей в надежде на интим
Ребенок, на которого рухнул потолок, от испуга перестал разговаривать
В Алтайском крае для маломобильных пассажиров оборудовали две ж/д станции
Введение во храм Пресвятой Богородицы: на Алтае ночью прошли молебны
Посетитель кафе по неосторожности убил мужчину
На Алтае отремонтированы все котлы и турбины станций СГК
ВТБ провел семинары для алтайских заказчиков в рамках законодательства об электронных торгах
«Мусорная реформа» начнется в Барнауле с 15 декабря
Деревянная горка загорелась на набережной в Рубцовске
Бичанин набрал пакет продуктов и вышел из магазина
Барнаульский автовокзал открыл продажу билетов на новогодние праздники
В «Шишковке» оформляют читательские билеты по спецзаказу
Почти 350 тонн песка и соли высыпали на дороги Барнаула ночью 4 декабря