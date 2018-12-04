До -39 градусов: Спасатели просят отложить поездки

4 Дек. 12:02 2018-12-04T12:02:16+03:00

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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о морозах и просят отложить дальние поездки.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в ночь на 5 декабря ожидается понижение температуры воздуха до -33 градусов, в восточных и предгорных районах региона до -39 градусов. Днем температура воздуха по краю составит -18…-23 градуса, местами в восточных районах -24…-29 градусов.

Спасатели просят отложить дальние поездки. В морозы механические поломки автомобилей происходят чаще, а снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП.

Жителей региона призывают позаботиться о пожарной безопасности жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием. Спасатели призывают не перегружать электропроводку.