В Алтайском крае для маломобильных пассажиров оборудовали две ж/д станции
Две железнодорожные станции – в Славгороде и Заринске – адаптировали для маломобильных пассажиров.
Как сообщает официальный сайт правительства региона, теперь там есть тактильная плитка, которая поможет ориентироваться в пространстве слабовидящим пассажирам. Помимо этого уже некоторое время на перронах станций в Барнауле и Заринске работают кнопки вызова дежурного по вокзалу. При необходимости ими можно воспользоваться и вам окажут помощь.
Работа в данном направлении продолжится. Так на станциях в Бийске, Камне-на-Оби, Алейске, Славгороде, Рубцовске и Заринске продолжится модернизация туалетных комнат. Их оборудуют специальными поручнями и сантехникой.
- Мы с особым вниманием относимся к маломобильным пассажирам, оказываем помощь им при посадке и высадке из поезда, сопровождаем до автотранспорта. Ежегодно принимаем меры по улучшению нашей инфраструктуры для данной категории граждан, открыты к диалогу и дополнительным предложениям, - говорит заместитель начальника Западно-Сибирской дирекции железнодорожных вокзалов Артем Моргун.