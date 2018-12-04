2018-12-04T12:01:15+03:00
Общество

В Алтайском крае для маломобильных пассажиров оборудовали две ж/д станции

Модернизация продолжится и в дальнейшем
Анна СЕМИНА
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Две железнодорожные станции – в Славгороде и Заринске – адаптировали для маломобильных пассажиров.

Как сообщает официальный сайт правительства региона, теперь там есть тактильная плитка, которая поможет ориентироваться в пространстве слабовидящим пассажирам. Помимо этого уже некоторое время на перронах станций в Барнауле и Заринске работают кнопки вызова дежурного по вокзалу. При необходимости ими можно воспользоваться и вам окажут помощь.

Работа в данном направлении продолжится. Так на станциях в Бийске, Камне-на-Оби, Алейске, Славгороде, Рубцовске и Заринске продолжится модернизация туалетных комнат. Их оборудуют специальными поручнями и сантехникой.

- Мы с особым вниманием относимся к маломобильным пассажирам, оказываем помощь им при посадке и высадке из поезда, сопровождаем до автотранспорта. Ежегодно принимаем меры по улучшению нашей инфраструктуры для данной категории граждан, открыты к диалогу и дополнительным предложениям, - говорит заместитель начальника Западно-Сибирской дирекции железнодорожных вокзалов Артем Моргун.

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