2018-12-04T11:43:43+03:00
Общество

Введение во храм Пресвятой Богородицы: на Алтае ночью прошли молебны

САПОЖКОВА Александра
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Введение во храм Пресвятой БогородицыВведение во храм Пресвятой БогородицыФото: Максим КИСЕЛЕВ
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Православный праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы - отмечается сегодня, 4 декабря.

Как сообщают «Наши новости», минувшей ночью в храмах Алтайского края прошли торжественные молебны. В Покровском кафедральном соборе митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил всенощное бдение.

Это один из самых главных христианских праздников. Он посвящен событию из жизни Богородицы. Когда Марии было три года, родители в первый раз отвели ее в храм. И девочке позволили войти туда, куда обычно допускается только первосвященник - во внутренний алтарь. Так была предопределена важная роль девы Марии в истории человечества.

По традиции, сегодня многие христиане приводят своих детей на первую исповедь и начинают готовиться к празднованию Рождества Христова.

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