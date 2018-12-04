Посетитель кафе по неосторожности убил мужчину

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-04T11:32:24+03:00

На суде он полностью признал свою вину

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В Барнауле осудили местного жителя за то, что он, находясь в кафе, «по неосторожности» убил другого посетителя.

Инцидент произошел в одном из кафе краевой столицы. В какой-то момент между знакомым осужденного и другим посетителем произошел конфликт.

- Желая урегулировать ситуацию, он вмешался в ссору, но в итоге сам стал участником конфликта. Он дважды ударил потерпевшего в лицо, от чего тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не удержался на ногах и упал, ударившись головой об асфальт, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Спустя некоторое время пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Суд квалифицировал действия дебошира, как преступление, совершенное по неосторожности, да и сам он вину признал полностью и высказал намерение возместить семье погибшего моральный и материальный ущерб. В связи с этим ему назначили ограничение свободы.