На Алтае отремонтированы все котлы и турбины станций СГК

4 Дек. 11:27 2018-12-04T11:27:10+03:00

Изменить размер текста: A A

За день до начала календарной зимы – 30 ноября – на алтайских станциях Сибирской генерирующей компании завершилась реализация годовой ремонтной программы. Все генерирующее оборудование Барнаульских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции Рубцовска готово к несению максимальных нагрузок.

Работы по реализации ремонтной программы начались на крупнейших генерирующих предприятиях региона в марте. В этом году энергетики отремонтировали в Барнауле, Бийске и Рубцовске 33 котлоагрегата и 15 турбоагрегатов. На котлах было заменено 387,4 тонн поверхностей нагрева – это на 5% больше, чем планировалось в начале года.

На выполнение ремонтных работ, в том числе ремонт вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, в этом году направили 1 млрд 156 млн рублей.

Первыми в ремонт были выведены по одному котлу и турбине на Бийской ТЭЦ и Барнаульской ТЭЦ-2. На Барнаульской ТЭЦ-3 к ремонтам приступили в начале мая, начав с работ по ремонту котла №3.

Завершили ремонтную программу генерирующего оборудования станций Алтайского филиала работы на котлоагрегате №10 Барнаульской ТЭЦ-2. В процессе производства работ энергетики приняли решение увеличить объем подлежащих замене деталей оборудования, из-за чего было увеличено время, необходимое для проведения всех работ. Корректировка сроков проведения ремонтов проходит обязательное согласование с системным оператором - филиалом «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, Новосибирское РДУ. Это делается для того, чтобы электроэнергии хватило всем.

- Декабрь, январь и февраль – самые суровые и непредсказуемые месяцы сибирской зимы. Наше оборудование должно быть готово к несению максимальных нагрузок, - отметил директор Алтайского филиала СГК И Барнаульской ТЭЦ-3 Игорь Лузанов. - Благодаря ежегодно реализуемой ремонтной программе мы можем гарантировать нашим потребителям даже в период сильных холодов достаточное производство тепла для Барнаула, Бийска и Рубцовска, а электрической энергии для энергосистемы Алтайского края, республики Алтай и Сибири в целом. Ремонты завершили, теперь все внимание – эксплуатации.