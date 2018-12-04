ВТБ провел семинары для алтайских заказчиков в рамках законодательства об электронных торгах

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-04T11:16:55+03:00

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В Барнауле и Горно-Алтайске при поддержке банка ВТБ и Единой электронной торговой площадки прошли семинары, посвященные вопросам закупочной деятельности.

Участники встречи узнали об изменениях в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обсудили вопросы организации и проведения закупок, виды электронных торгов и особенности работы в связи с нововведениями. В мероприятиях приняли участие около 150 компаний-заказчиков Алтайского края.

ВТБ, являясь одним из уполномоченных банков, бесплатно осуществляет открытие, обслуживание счетов, блокирует и разблокирует денежные средства для участия в торгах. Счет можно использовать многократно: в любом количестве закупок на любой электронной торговой площадке, утвержденной Правительством РФ.

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае Сергей Сопов прокомментировал:

- Тема изменений процедур ведения электронных торгов вызывает большой интерес у заказчиков. Своевременное открытие счета позволяет минимизировать риски при участии в закупках, поэтому рекомендуем не откладывать этот вопрос, а открывать счета уже сейчас.

Оксана Курчеганова, представитель администрации Чойского района республики Алтай, отметила в ходе семинара:

- Изменения в законодательстве во многом определяют алгоритмы нашей работы по закупкам. На семинаре мы получили полезную и исчерпывающую информацию по нововведениям федерального закона для заказчиков, по открытию поставщиками специальных счетов и работе с ними, а также обсудили с коллегами и экспертами множество нюансов, которые помогут нам в дальнейшем безошибочно осуществлять закупочную деятельность и оптимизировать ресурсы.