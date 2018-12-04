2018-12-04T10:30:09+03:00
Общество

«Мусорная реформа» начнется в Барнауле с 15 декабря

Дарья САВЕНКО
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В следующую субботу, 15 декабря, в Барнаульской зоне приступит к работе региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Эко-Комплекс». В настоящий момент прорабатываются маршруты движения техники и графики вывоза мусора.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, «ЭКО-Комплекс» провел конкурсные торги и определил первых подрядчиков, которые будут заниматься транспортировкой отходов на территории Барнаульской зоны. В Железнодорожном и Октябрьском районах победителем конкурса стало ООО «Экосоюз», в Центральном – АО «Механизатор». В Индустриальном и Ленинском районах вывозить мусор будет непосредственно «ЭКО-Комплекс».

В Павловском и Ребрихинском районах - ООО «Экотрест». В Новоалтайске, ЗАТО Сибирский, Первомайском и Косихинском районах подрядчиком выступит ООО «Коммунальное хозяйство».

В Троицком и Калманском районах аукционы признали несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки. В ближайшее время «ЭКО-Комплекс» самостоятельно определит в этих районах своих представителей. В Тальменском районе объявлено о проведении новых торгов, итоги подведут после 21 декабря.

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