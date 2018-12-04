2018-12-04T10:02:47+03:00
Происшествия

Деревянная горка загорелась на набережной в Рубцовске

Дарья САВЕНКО
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При выборе гирлянды отдавайте предпочтение менее мощнымПри выборе гирлянды отдавайте предпочтение менее мощнымФото: Дарья САВЕНКО
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Поздно вечером 3 декабря в Рубцовске на набережной им. Н.Ф.Петрова горела деревянная горка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, звонок поступил в дежурную часть в 23:55. На место прибыли два автомобиля и 11 человек личного состава. Спустя 20 минут пожар был потушен. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание иллюминации. Пострадавших в этом пожаре нет.

Спасатели советуют

- При выборе гирлянды отдавайте предпочтение менее мощным: чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит и риск возгорания;

- Никогда не оставляйте гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать, а также не разрешайте детям самостоятельно без присмотра взрослых включать гирлянды;

- В случае загорания электрогирлянды, в первую очередь, необходимо ее обесточить.

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