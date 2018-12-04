Деревянная горка загорелась на набережной в Рубцовске

СЕГОДНЯ 10:02 2018-12-04T10:02:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздно вечером 3 декабря в Рубцовске на набережной им. Н.Ф.Петрова горела деревянная горка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, звонок поступил в дежурную часть в 23:55. На место прибыли два автомобиля и 11 человек личного состава. Спустя 20 минут пожар был потушен. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание иллюминации. Пострадавших в этом пожаре нет.

Спасатели советуют

- При выборе гирлянды отдавайте предпочтение менее мощным: чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит и риск возгорания;

- Никогда не оставляйте гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать, а также не разрешайте детям самостоятельно без присмотра взрослых включать гирлянды;

- В случае загорания электрогирлянды, в первую очередь, необходимо ее обесточить.