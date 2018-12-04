2018-12-04T09:10:49+03:00
Общество

Барнаульский автовокзал открыл продажу билетов на новогодние праздники

Дарья САВЕНКО
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Билеты можно купить во всех направлениях.Билеты можно купить во всех направлениях.Фото: Дарья САВЕНКО
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Барнаульский автовокзал открыл продажу билетов на новогодние праздники до 8 января 2019 года включительно. Билеты можно купить во всех направлениях.

Как сообщили на сайте предприятия, билеты желательно приобретать уже сейчас для того, чтобы автовокзал своевременно запросил у перевозчиков дополнительные автобусы для удовлетворения спроса.

Напоминаем, что билеты в кассах автовокзала продаются по всем направлениям, при этом дополнительных сборов за предварительную продажу билетов до 10 дней не производится.

Справка КП

Официальные новогодние каникулы - 30, 31 декабря 2019 года и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2019.

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